Guillaume DUPONT

Responsable de secteur sur un site de production stérile pharmaceutique

(industrie pharmaceutique / vaccins / biotechnologies)

+ 1700 collaborateurs

+ 350 millions d'unités produites / an



Mes 3 missions principales :

- validation / revalidations périodiques (procédés et équipements)

- validation projets systèmes informatisés (centraux et locaux)

- validation projets méthodes analytiques / équipements d'analyse (physico-chimie, microbiologie & biotechnologie)



+ En cours 2018-2019 - projet de mise en place nouvelle GMAO : SAP PM



+ Projets de validation 2016-2018 : Revamping des Systèmes Automatisés de Production, Serialization lignes conditionnement, mise en Client Serveur systèmes chromatographie



+ Janvier 2016 - démarrage big bang des outils informatiques site (GPAO SAP, MES ASPENTECH, CDP XFP, LIMS SAMPLE MANAGER, ÉTIQUETAGE CODESOFT)



+ Projet de validation 2016-2017 Nouveau Laboratoire d’Analyses Biotechnologie



Expertise très large :

- Connaissance approfondie des processus qualité industriels pharma

- Méthodologie d'analyse de risques (AMDEC) et conduite mode projet

- Asepsie (développement et validation) : filtration, SIP cuves/canalisations, autoclaves stérilisation matériel avec vapeur saturée ou stérilisation terminale produit avec mélange air-vapeur (PDA TR1), décontamination isolateurs au peroxyde gazeux, stérilisation composants à l'EtO (ISO 11135), décontamination eBeams (ISO 11137)

- Procédés de nettoyage (et validation méthodes de recherche de traces et de recouvrement prélèvements)

- Qualification des enceintes thermostatiques et climatiques (NF X 15-140) pour frigidaires-congélateurs, incubateurs, chambres, magasins

- Méthodes analytiques microbiologiques et physico-chimiques (ICH Q2, USP, PE)

- Validation de systèmes informatisés et automatisés (GAMP)

- Auditeur certifié pour conduite d’audits de fournisseurs

- Méthodes statistiques (graphiques, tests, capabilité,...)



Équipe managée : plus de 10 personnes (Cadre / AM / TS)

- définition des objectifs / plan de charges / planning

- suivi du budget ressources / fonctionnement

- suivi des plans d'actions HSES et Qualité

- résolution de problèmes (troubleshooting)



Mes compétences :

Management

Statistiques

Asepsie

Bureautique

Assurance Qualit�

Troubleshooting

GMP

Validation

FDA

CAPA

ERP/LIMS/MES/SCADA

Gestion de Projet

Change control

Vaccins

Biotechnologies

GAMP

ICH Q2

Pharmacopées

Ingénierie Logiciel