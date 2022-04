Guillaume EBELMANN

La société WhiteQuest est spécialisée dans la conception d'outils de formation par simulation.



Nos solutions sur-mesure visent notamment à :

- Former vos clients ou vos employés sur des modèles virtuels de vos équipements. Ils peuvent ainsi les tester et s'entrainer aux procédures > Accélérer et améliorer la prise en main.

- Créer des versions visuelles et simplifiées des manuels d'utilisation, accessibles sur smartphone et tablettes > Délivrer l'information pertinente au bon moment.

- Guider les opérations de production et de maintenance par réalité augmentée > Fiabiliser les process critiques.



Mes compétences :

Industrie pharmaceutique

Innovation

BPF / GMP

Réalité augmentée

Simulateur