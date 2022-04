Guillaume EHRMANN

Alorem est leader mondial dans le secteur des équipements pour la gestion des flux et le stockage des combustibles liquides.

A travers le groupe Western Global, nous sommes présents dans 9 pays du monde. Nous développons des solutions innovantes en matière de gestion de produits dangereux, pour les professionnels de multiples secteurs d’activités.

Spécialistes dans la conception, la fabrication et la distribution de cuves de ravitaillement et de stockage de carburants, nous proposons des produits fonctionnels conforment à la réglementation en vigueur. Nos produits sont étudiés pour résister dans le temps et protéger l’environnement des pollutions liquides.

Fort de ses 19 années d’expérience, Alorem s’efforce de faire évoluer son offre face aux exigences du marché et de répondre, jour après jour, aux attentes de ses clients. La satisfaction de notre clientèle est primordiale.

Notre équipe dynamique s’attache à répondre dans les meilleurs délais à toutes les demandes et à proposer un service de qualité.





Mes compétences :

Responsable du Système de Management Qualité

Contrôle de gestion

Déploiement de la Politique Qualité et Sécurité

Animation de réunions Qualité et Sécurité

Animation de formations

Rédaction des documents Qualité

Gestion des Non Conformités client / fournisseur

Mise en place d’indicateurs de performance (KPI)

Mise en place et suivi du déroulement processus