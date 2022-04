Guillaume ÉON

Jeune et dynamique, je souhaite trouver un emploi qui me permettra d'augmenter mes compétences professionnelles. Je suis quelqu'un qui aime apprendre auprès des autres et qui est a l'écoute de tout bons conseils. Depuis plus de 2 ans j'exerce le travail de manager avec beaucoup de plaisir et de motivation, voir les personnes monter en compétence au fur et à mesure de leur apprentissage est un me fierté par exemple. Je souhaite trouver un emploi me permettant de continuer à m'épanouir au quotidien.



Mes compétences :

calme

Ecoute

Détermination

Travail en équipe

motivé

Management