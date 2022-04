Guillaume ESSOME MENGUE

Diplômé d'une maîtrise en professionnelle en comptabilité finance à la FSEGA de l'Université de Douala.

J'ai huit ans d'expérience professionnelle en gestion comptable. Employé à l'œuvre médicale Sud de l'Union des Eglises Baptistes du Cameroun où j'ai occupé tour à tour les postes de Contrôleur financier(07 mois), responsable de la trésorerie et recouvrement(1an), Responsable Administratif et Financier(03 ans), Chef de personnel(03 ans) et Comptable(01an).

Cherchant à valoriser mon savoir faire et mes compétences, je suis à la recherche d'une entreprise qui me permettra de mettre en exergue ces atouts.



Mes compétences :

Maitrise logicielSage sari comptabilité, sari paie

Connaissance en gestion du personnel et gestion co

Management d'équipe

Gestion de trésorerie

Comptabilité