Guillaume FABUREL

Professeur, Université Lyon2, UMR Triangle (CNRS, ENS, Lyon 2 et IEP de Lyon)

Coordinateur du Bureau de recherches Aménités : Aménagement, Environnement, Territoires pour un développement durable (https://amenites.wordpress.com/ )

Axes de recherches :

- Effets socio-environnementaux des activités humaines et politiques territoriales (mobilité résidentielle, valeurs immobilières, coûts sociaux, ségrégations spatiales et injustices environnementales…) : nuisances, pollutions et risques ; paysages dans leurs dimensions vécues et constructions sensibles ; bien-être et qualité de vie dans leurs expressions habitantes et les modes de vie des populations…

- Politiques d’environnement dans leurs liens à l’aménagement (planification stratégique, gestion des risques, démarches prospectives…), et conflits environnementaux / gouvernance territoriale / dispositifs de participation pour grands projets aménagements

- Outils d’aménagement/urbanisme en lien au développement durable (chartes territoriales de développement durable, agendas 21 locaux, éco-quartiers/éco-cités, SCOT-PADD, SRADDT, PCET, Observatoires et indicateurs de développement durable…) et initiatives plus remontantes de la transformation sociale des espaces urbains (économie sociale et solidaire, habiter écologique, mouvement pour la transition…).



Mes compétences :

Analyses statistiques

Methodes

Sciences humaines et sociales

Statistiques