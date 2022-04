Guillaume FALCONNET

De formation Infirmier Puériculteur, j'ai créé en janvier 2013, avec Philippe RELLO, PARTAGEM "Petite Enfance Conseil et Formation" pour pouvoir intervenir dans les secteurs du public, de l'associatif et du privé afin de conseiller et former les professionnels de la petite enfance.

J'ai évolué en milieu hospitalier, puis je me suis investi dans la direction d’équipes de crèches.

Mon expérience et mes compétences m’ont conduit à être chargé de l’accompagnement des nouveaux directeurs et nouvelles directrices dans un périmètre réunissant une douzaine de structures d’accueil Petite Enfance.

J'interviens ponctuellement dans des écoles et centres de formation de puériculture.



Mes compétences :

Professionnels du para médical

Pédagogue et formateur

Formation professionnelle

Site internet

Conseil

Enfance

Formation professionnelle continue

Audit

Marchés publics