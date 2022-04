Guillaume FALLOURD

Proche de ses clients, attentif à leurs préoccupations économiques, le cabinet Fallourd a développé une offre globale de services juridiques reposant sur de solides compétences en matière de droit civil, social, commercial, et administratif.



Depuis sa création, le Cabinet Fallourd a su s’imposer comme une référence en raison de sa réactivité et de sa disponibilité.



L’activité du Cabinet s’est également développée dans les domaines particuliers du droit pharmaceutique et du droit équin, en raison du parcours de son fondateur, Docteur en droit de la pharmacie et cavalier amateur.



Mes compétences :

Droit