Guillaume FAURE

Un enjeu sanitaire majeur



Dans un monde où l’environnement est mis à mal par les actions de L’Homme, la part due à la pollution de l'air est sans cesse grandissante.



La communauté médicale et scientifique tire la sonnette d’alarme à propos de nombreuses substances cancérogènes que nous respirons au quotidien.



La pollution de l'air est, après le cancer, la deuxième cause de décès en Europe. Chaque année, 500 000 personnes décèdent de pathologies liées à des problématiques de qualité de l'air en Europe, dont plus de 50 000 en France.



Au-delà du drame humain, l'enjeu économique est colossal. L’Agence Nationale de Santé estime que 100 milliards d'euros sont dépensées chaque année pour prendre en charge les problèmes de santés liés à la pollution de l’air, dont 19 milliards pour la seule pollution de l'air intérieur.



Près de 10 % de la population française est asthmatique, près de 30 % est allergique et les prévisions annoncent plus de 50 % de la population allergique en 2030.



L’État français s’est saisi de la problématique, et a intégré un Plan QAI (Qualité d’Air Intérieur) dans le Plan National Santé Environnement 2015-2019 (PNSE 3). Une journée nationale de la qualité de l'air est organisée, chaque année depuis 2015, pour sensibiliser la population aux problématiques liées aux polluants contenus dans nos logements et nos espaces de vie intérieurs.



Depuis 2018, le plan QAI intègre des exigences réglementaires, qui imposent la mesure et l'affichage de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments recevant du public, en commençant par les établissements d'accueil des enfants de moins de 6 ans.



Dès 2020, les collèges et lycées devront également répondre à cette exigence, avant une généralisation à l'ensemble des bâtiments recevant du public à l'horizon 2023.



Par ailleurs, la Réglementation Energétique 2020 qui s'appliquera dès le 1er janvier prochain, imposera des mesures de maîtrise de qualité d'environnement intérieur pour tous les types de constructions neuves (logements et autres types de bâtiments).



Le marché lié à la maîtrise de la pollution de l'air intérieur est colossal. En 2021, il devrait peser près de 30 milliards d'euros à l'échelle planétaire, dont 2 milliards pour la France.



C'est dans ce contexte alarmiste, mais en pleine dynamique réglementaire, que s'inscrit le développement du projet Life 01. Notre ambition est d'apporter notre pierre à l'édifice, et de valoriser les 40 ans d'expertise que notre avons acquis dans la maîtrise de la contamination de l'air, pour en faire profiter le plus grand nombre.



Cela passe par le développement d'une solution clé-en-main de maîtrise de qualité d'air intérieur pour nos logements, associant un produit révolutionnaire de traitement d'air à un système d'information de la pollution. Nous proposons ainsi à nos clients un environnement de bien-être avec un air sain et pur dans leur logement



Si nous ne pouvons pas régler le problème de la pollution de l'air extérieur, Life 01 a pour ambition de transformer le logement en une bulle protectrice, garantissant santé et sécurité pour nos clients, leurs enfants et leurs aînés.



C.M.O. - Fondateur Associé chez LIFE-01



Guillaume FAURE

Fondateur Associé chez LIFE-01

www.life-01.com