Guillaume FAUVEAU

Plus de 15 ans d'expérience professionnel

Entrepreneur depuis 8 ans



Spécialisé dans la communication sur Internet par l'image, le référencement et la publicité.



Spécialisé dans la réalisation de visites virtuelles.



Expérience B2B importante grâce à des clients comme Air France, CIUP de Paris, FFC, Groupe Bertrand, Klépierre, Up, Kaufman&Broad, Mc Donald's, Nissan, Europa Corp...



Mes compétences :

Référencement

Applications mobiles

Création de site web

Référencement naturel

Référencement internet

E-pub

Photographie

Virtualisation

Négociation commerciale