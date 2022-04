Guillaume FAYARD

Responsable de Segment de Marchés Monitoring et Infrastructures au sein de Leica Geosystems.



En charge de développer les ventes de solutions de surveillance de déformation par la mesure systématique des objets ou des évènements naturels.

Pourquoi une surveillance ?

Cela permet de réduire les risques, de conserver des preuves de mouvements, d'informer (temps réel), d'anticiper, d'augmenter la sécurité ....

http://www.leica-geosystems.fr/fr/Systemes-dauscultation_4211.htm



Je suis également en charge de développer l'activité de Leica Geosystems dans le domaine du rail et tunnel. A ce titre, Leica Geosystems propose, en plus de ses propres solutions, les solutions Amberg Technologies. Solutions GRP pour le rail et solutions TMS pour le tunnel. http://www.ambergtechnologies.ch/index.php?id=113&L=1







Mes compétences :

Gps

Guidage

Leica

Topcon

TPS

Trimble