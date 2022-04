Guillaume FELTEN

Je travaille en tant chef de projet chez Alcatel Entreprise, mon métier consiste en de l'expertise dans la conception, la planification et le déploiement opérationnel de solutions télécom & de systèmes d’informations (CTI, CRM, communications unifiées, centres d’appel, portails WEB, Workflow, WebServices, connecteurs transversaux, …etc.). Mes fonctions actuelles comprennent également une activité de responsable grand compte et de support aux avant-vente.



De par mon métier, j'ai beaucoup voyagé en Europe, Afrique, Moyen-Orient et dans les Amériques.

Dans le cadre de mon cursus chez Alcatel-Lucent, j'ai par le passé fait du développement logiciel R&D, de la validation/qualité/méthodes, de la coordination technique et du déploiement sur site client. J'ai également eu l'occasion de développer et renforcer des relations avec divers groupes de partenaires d'affaires.

En 2009, j’ai inventé un connecteur spécifique 'MSAD-4760 solution' faisant le lien entre le système d’information et le système téléphonique de l’entreprise (solution ‘best-seller 2009’). Ce connecteur est aujourd'hui déployé chez plus de 300 clients internationaux. En 2013, j'ai gagné un Award « travail & réalisations 2013 remarquables ».

Ainsi, fort de ces expériences dans des environnements techniques et humains complexes, je crois être armé et en mesure de comprendre un besoin client, d'analyser quelle solution peut répondre et d'en maitriser le déploiement opérationnel.



Mes compétences :

Développement informatique

Gestion de projet