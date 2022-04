Guillaume FERNANDEZ

Bonjour,



J'ai intingré l'EI. CESI de Nancy en Avril 2011 pour y effectuer un Mastère Spécialisé en Sécurité et Risques Industriels pendant un an et en alternance.



La société ArcelorMittal de Commercy a accepté de m'employer via un contrat de professionnalisation. J'ai ainsi acquis une expérience significative en entreprise et bénéficié d'un enseignement adapté à ma fonction future.



Après l'obtention de mon diplôme en Avril 2012, j'ai continué à travailler 6 mois pour ArcelorMittal.



Actuellement, je suis Assistant Qualité chez JUMO Régulation SAS à Metz-Borny. J'ai pour mission de mettre à jour la Norme ISO 9001.



Mes compétences :

OHSAS 18001

Sécurité

Formation du personnel

Evaluation des Risques Professionnels