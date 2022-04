A NOUMEA,





Madame, Monsieur,



Suite à une réelle volonté de réorientation professionnelle, je me permets de vous adresser ma candidature au sein de votre société.



Désireux d'apprendre un nouveau métier enrichissant, je suis disposé à tout mettre en œuvre pour devenir un élément indispensable à votre société.

En effet, j'ai su démontrer une détermination persévérante au cours de mes précédentes expériences professionnelles, ce qui m'a conduit tout naturellement à une évolution constante de mes responsabilités au fur et à mesure des années.

Mon expérience professionnelle en tant que manager m'a permis d'apprendre les valeurs du travail tel que le sens des responsabilités, le travail en équipe et l'organisation.



Rigoureux, sérieux et autonome, je serais enchanté de mettre à votre profit, et de développer avec vous, le savoir que j'ai eu le plaisir d'acquérir ces dernières années. Je suis certain que notre collaboration ne peut qu'être fructueuse pour les deux parties.



Je me tiens bien entendu à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous à l'occasion duquel je serai en mesure de vous apporter toutes les précisions que vous souhaiteriez.



Vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à la présente candidature,



Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, en l'expression de mes sentiments dévoués.







Guillaume FERRER



Mes compétences :

Management

Gestion des commandes

Travail en équipe

Formation

HACCP

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Organisation du travail