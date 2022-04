Guillaume FERRIER

Up Technologies est une nouvelle société de conseil et de recrutement pour l’industrie en Rhône Alpes.

Forts d’expériences dans des sociétés de conseil en tant que managers et consultant, notre ambition est de proposer une société qui associe les objectifs professionnels des consultants et ceux d’une société de conseil en ingénierie à taille humaine.

Le point commun des consultants d’Up Technologies est d’avoir un esprit de services orienté Client, une capacité d’autonomie et une aisance relationnelle. La réussite des missions est portée par l’écoute et la transparence du trinôme Consultant, Client, Manager.



