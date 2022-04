Guillaume FILALI

Élève-ingénieur, je suis passioné d’informatique depuis tout petit. J’ai donc choisi d’en faire mon métier et me suis orienté vers l’ingénierie. Souhaitant allier cela avec mon autre passion, les jeux vidéos, je recherche un stage d’assistant-ingénieur dans ce milieu.

Rigoureux, dynamique et créatif, j’espère dans le futur pouvoir intégrer une entreprise dans le secteur du jeu vidéo ou de l’animation 3D



Mes compétences :

Java

UML/OMT

SQL

HTML

C++

C Programming Language

C#

Python

Unity 3D