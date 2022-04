Guillaume FIN

COMPETENCES

Avant-vente : architectures de stockage SAN/NAS; sauvegarde ;virtualisation.

Chef de projet : responsable de projets d’une durée allant jusqu’à deux mois

Intégration : mise en place d’architectures de stockage SAN, d’architectures de sauvegarde et virtualisation



Formations et certifications techniques :

• EMC Technology Foundations – certifié CLARiiON (EMCPA)

• Clariion Host Integration & Implementation – certifié E20-340 Clariion Specialist

• Clariion Remote Replication Advanced Workshop et Exchange & SQL Server Integration with Clariion

• EMC SE Accreditation – certifié SE CLARiiON Specialist 2006 et 2007

• VMWare Virtual Infrastructure ESX Server & VirtualCenter – certifié VCP

• Legato Networker 7.x Basic and Advanced Administration for Unix and MS Windows – certifié LCNA

• ASiGRA Televaulting – certifié “basic” et “advanced”

• Bakbone Netvault – certifié Netvault

• ADiC installation et administration du Scalar i500/i2000 – certifié par ADiC

• CAS Management et CASbar Service (Centera)

• Cisco Storage Design Boot Camp

• ITIL Foundation – certifié ITIL Foundation



Environnements et technologies maitrisées :

Stockage SAN : EMC Clariion CX-3 et CX, switches et directeurs Brocade, Mc Data et Cisco

Sauvegarde : EMC Legato Networker, Asigra Televaulting, Bakbone Netvault

Virtualisation : VMware ESX, Virtual Center, PlateSpin PowerRecon et PowerConvert, ESX Ranger

Protection données : EMC MirrorView, EMC SnapView

Autres : Protocoles : TCP, IP, FC, FCIP, IFCP, SNMP pour tout ce qui est lié au stockage

Administration de systèmes : Windows NT/2K/2K3, Linux, AiX, Solaris, Citrix

Groupware/Workflow : Lotus Domino Administration 5.x, 6.x

Programmation : JAVA - JSP - ASP - ASM - ADA - C/C++ - HTML - JDBC - JavaScript, Scripts CGI (Shell Unix - Java) – Servlets



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Langue : Anglais lu, écrit, parlé

Passion : Voyages (Jordanie, Syrie, Croatie, Crète, Espagne, Irlande, Allemagne, 4 séjours aux US)

Informatique (veille technologique, réseaux…), administration d’un serveur L.A.M.P sur le web

Passion pour la photographie (site perso http://g.fin.free.fr )

Squash - Roller - Football - Planche à voile - Golf



