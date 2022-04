Guillaume FIONDA

Titulaire d'un Master 2 en Ingénierie du bâtiment, spécialité "Gestion et Intégration de l'Efficacité Énergétique et des Énergies Renouvelables", option GIB (Gestion Intelligente du Bâtiment), je souhaite étendre mon réseaux professionnel et reste à l'écoute d’opportunités.



Mes compétences :

Autocad

Solidworks

Microsoft Office

DIALux

Perrenoud

Pleiades + COMFIE

Thermique du bâtiment

CVC

Energies renouvelables

GIB/GTC

Régulation

Génie climatique

Efficacité énergétique