Guillaume FISCHER

### Mon actualité ###

Actuellement en 3e année à l’École Centrale de Lyon, en option Bio-ingénierie et Nanotechnologie (métier ingénieur R&D/innovation), j'effectue en parallèle le master 2 Matériaux Innovants (co-habilité Université Lyon 1, ECL, INSA Lyon).



### Mon profil ###

Ma formation généraliste vise à m'ouvrir un horizon très large de compétences scientifiques, dans le but d'intégrer et de piloter des projets de recherche et développement dans le secteur des nouvelles technologies, mais aussi des bio- et nano-technologies.



N'oubliant pas les compétences transversales de management, de gestion et de communication, je recherche un poste à responsabilités qui mettra à profit mon dynamisme, mon goût du challenge et ma rigueur dans le travail.



Mes compétences :

Latex

Word – Excel – Powerpoint

Matlab

Programmation C/C++

Gestion de projet

Recherche

Programmation

Ingénierie

Innovation

Matériaux