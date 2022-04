Guillaume FLOCK

CAHIER DES CHARGES



*Objectif : fournir un descriptif clair et synthétique, accrocheur et réel



* Ressources principales disponibles : organisation, sens analytique, polyvalence, réactivité, innovation, écoute, communication

* Ressources complémentaires : capacité de challenge, besoin d'investissement, ouverture d'esprit, humour



*Solutions envisageables pour atteindre l'objectif fixé :

- une suite d'adjectifs qualificatifs commençant avec chaque lettre de mon prénom

- un slogan carré et professionnel à la hauteur du dernier bijou technologique que tout le monde s'arrache



... Prise en compte du délai imparti...

... Estimation du budget...

... Analyse...



*Conclusion :

OBJECTIF ATTEINT



Mes compétences :

Chargé de projet

SAP

CRM

tableaux de bord

réseau

organisation

développement

informatique

gestion

statistiques