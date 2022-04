Guillaume FOBIS

Après une formation d’ingénieur en Alternance dans les domaines de la thermique et de l'énergie au sein du Bureau d'études BET FOBIS, j'ai pris la décision de créer mon entreprise FOBIS INGENIERIE avec deux autres Ingénieurs ROSSO Sophie et FOBIS Philippe.



FOBIS INGENIERIE propose ses services dans les domaines :



Conception et réalisation des DCE



- Chauffage, Ventilation & Climatisation

- Désenfumage

- Plomberie Sanitaire & RIA



Etudes thermiques réglementaires



- RT 2005 et RT 2012

- Calculs des coefficients de performances CEP, BBIO et TIC

- Attestations Bbio Phase PC

- Accompagnements sur l'isolation thermique



Nous intervenons sur l'ensemble de la France Métropolitaine.

Nous travaillons principalement sur les plateformes logistiques, les bâtiments de bureaux, les logements collectifs, individuelles et dans tout les autres bâtiments tertiares tels que les EHPAD, les crèches et autres.