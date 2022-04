Ingénieur commercial chez Dedienne Aerospace je m’occupe des grands comptes du sud de la France tels que Airbus/ Eurocopter / Aircelle / UTC / Dassault.

Je gère le suivi commercial de tous ces comptes en aillant pour mot d’ordre le respect des engagements de qualité délais et coûts. Facilitant et manageant de concert les phases d’études et de réalisation des produits.