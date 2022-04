Guillaume FONTAINE

Diplômé d’un Master 2 en Conseil et Stratégie Commerciale, m'appuyant sur cinq années d'expérience en alternance, j'exerce désormais au sein de la Banque de Détail en France de la BNP en tant que Conseiller Patrimonial.



Mettant à profit mes formations universitaires et mon expérience professionnel, je suis opérationnel pour tout ce qui concerne le développement commercial (prospection, négociation, vente), le management de projet (création, échange, suivi du pilotage) et le marketing (définition des opérations, mise en place, suivi post événement).



Acheter, vendre, communiquer et échanger sont les piliers de la formation qui m'a été transmise.

Esprit d'initiative, d'équipe et rigueur sont quant à elles les valeurs que j'estime.



Mes compétences :

Word, Excel, powerpoint

Langue française et culture

Achats

Commerce

Appels d'offres

Négociation

Ventes