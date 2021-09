Mon site : https://www.guillaumeforay-photographe.com



Photographe professionnel depuis 2019, je me suis spécialisé dans les reportages de mariage et les photos de famille, grossesse et nouveau-né.



J'offre mon regard et ma vision à mes mariés et mes clients, pour des photos authentiques, pleines de vie et d'énergie, de tendresse et d'émotion. J'aime avant tout montrer la connexion dans mes photos.