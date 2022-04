Guillaume FOURNIER

Ingénieur logiciel :

- Compétences avancées dans un large panel de langage de programmation.

- Compétences avancées en architecture logicielle.

- Compétences avancées en gestion de projet (PMI / Scrum).

- Compétences avancées en traitement d'images (OpenCV).

- Compétences avancées en anglais.



Loisirs :

- eSport.

- Badminton & Ski.

- Films & séries.

- Production et édition de vidéos.



Mes compétences :

jQuery & AJAX

XML

UML/OMT

PHP

Gestion et Administration de bases de données (Ora

Management des organisations

Méthodes agiles

Computer Vision (OpenCV)

Projet Management Institute (PMI)

Microsoft C#

Microsoft .NET Framework

Merise Methodology

JavaScript

Java 2 Enterprise Edition

Java

HTML5

CSS

C & C++

Gestion de projet

Développement mobile (Android, Windows Phone)

AJAX

Scrum

UML

Linux

Shell

Bash

Microsoft Windows

Microsoft .NET

Symfony

MySQL