Guillaume FOURTAUX

20 ans d'expérience dans les infrastructures informatiques, la formation, les relations fournisseurs et la gestion du savoir.



Spécialiste des questions de sous-traitance IT (étude d'oportunité, appel d'offre, contractualisation)



Conseil en RGPD (DPO externe, audit de situation, projet de mise en conformité, sensibilisation interne)



Mes compétences :

Responsable exploitation

Stockage

Gestion de projet

Support informatique

Infrastructure IT

Gestion de la production

Rédactionnel

Pédagogie

Ingénierie pédagogique

Gestion des connaissances

PCA/PRA

E-sourcing

Sourcing

RGPD