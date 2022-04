Guillaume FRANCESCHI

Actuellement en stage de fin d’études chez DAHER Aerospace à Montoir-de-Bretagne, FRANCE, je finalise ma formation d’Ingénieur durant laquelle j’ai suivi le parcours spécialisé en Systèmes de Production et Logistique à l'Institut Supérieur de Mécanique de Paris (SUPMECA Paris).

Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant qu'Ingénieur Amélioration Continue, pour plus d'informations sur mon parcours professionnel n'hésitez pas à me contacter



Mes compétences :

SAP

Quest

Microsoft Office

Visual Basic for Applications