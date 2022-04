Guillaume FRANCHET

Après avoir passé de nombreuses années dans le domaine du commerce et de la vente, après être allé à la "recherche d'autre chose" au Sri Lanka, c'est un virage à 180° vers le graphisme qui m'a permis de me trouver, d'évoluer dans ce à quoi j'aspirais depuis toujours, la création artistique et numérique.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator CS6

Adobe InDesign CS6

HTML 5

CMS open source

Wordpress

Référencement naturel

CSS 3

Web design