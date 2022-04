Guillaume FRANCK

Après des études de commerce (ESCP) et de business (MBA Harvard Business School) j'ai démarré ma carrière dans l'édition avant d'entrer dans le conseil en recrutement de dirigeants. Rapidement, j'ai choisi une double activité d'enseignant-chercheur (Groupe HEC) et de consultant. L'enseignement et la recherche en gestion internationale des ressources humaines, suivie par une focalisation sur la dynamique culturelle des acquisitions transfrontières, irriguait mon activité de consultant parallèlement à la formation de futurs dirigeants et cadres supérieurs. L'activité de consultant de haut niveau d management me donnait une crédibilité auprès d'un public étudiant. Mes recherches et mon expérience du terrain ont donné lieu à une thèse de doctorat en économie des ressources humaines, et à deux ouvrages de référence sur les acquisitions transfrontières (Ed Odile Jacob, prix McKinsey l'Expansion) et sur les "Meilleures Pratiques des Multinaionales" (avec Rafael Ramirez, Ed d'Organisation). J'ai également enseigné plusieurs années en Pologne et au Liban comme professeur visitant



J'ai siégé au Conseil de plusieurs entreprises et ai présidé le Conseil de Surveillance de Courvoisier SA.



A mon départ d'HEC, j'ai entrepris une période sabbatique de plusieurs années pour travailler et développer un réseau d'interprètes bénévoles dans le secteur associatif. Depuis deux ans, je consacre 15 à 20% de mon temps à des missions de conseil comme auto-entrepreneur. Je co-anime également une association de bénévoles pour l'aide à la recherche d'emploi recevant des demandeurs d'emploi de tous horizons. Je suis administrateur opérationnel d'un festival de musique en Provence.



Mes compétences :

Coaching

Facilitation

Succession

Team building