Guillaume GAESSLER

Passionné par l'image depuis toujours, je me suis lancé dans la photo et la vidéo depuis maintenant 4 ans, j'ai eu l'occasion de pouvoir traviller pour plusieurs agences de communication / production audiovisuelle ( W2P Studio & Digital, EMS COM, Studio Eligangz etc.. ) et de pouvoir realiser plusieurs clips videos que ce soit pour des artistes independant ou signé en Major ( UNIVERSAL ).



Je travaille également en photo pour plusieurs magazines / agences / entreprises.



Pour tous vos projets, que ce soit pour de la video ( réalisation, cadrage, lumière, montage ... ) ou de la photo n'hesitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Prise de vue photo / vidéo

Retouche d'image

Montage vidéo

Film d'entreprise

Réalisation vidéo clip

Cadreur

Chef opérateur