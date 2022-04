Guillaume GAMAIN

Issu d'une formation en Electronique suivi d'une première année de BTS Informatique de Gestion dans la Somme (80), un changement de localité pour des raisons personnelles m'a permis de ré-orienter ma carrière après divers emplois et missions variés.



C'est ainsi qu'arrivé en provence, j'entamais une formation en alternance en sein du rayon Fruits et Légumes de l'Intermarché de Morières les Avignon, afin de préparer un BTS Management des Unités Commerciales.



C'est au cours de cette formation que je pris pleinement mes fonctions de "Second de rayon", me permettant de pallier à toute absence du responsable.



Après obtention du diplôme, j'ai donc poursuivi dans cette voie jusqu à passer responsable de rayon avant de me reconvertir dans le bricolage (GSB) ou j'ai acqui de nombreuses connaissances dans divers secteurs ( jardin/sanitaire/décoration/peinture ), au sein du groupe Martin sous l'enseigne Weldom ou je exerce actuellement en tant que chef de secteur jardin, outillage et bâti.



Mes compétences :

Gestion des stocks et approvisionnement

Implantation Commerciale

Vente

Négoce

Management d'équipe