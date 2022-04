Guillaume GAMBARO

Mon cursus de Master 2 Géographie spécialisé dans les problématiques de Développement des Pays dit « du Sud », m’a apporté des intérêts et des compétences variés. J’ai pu orienter mon Master 2 vers la valorisation de l’outil web dans la recherche et ainsi proposer une diffusion et une promotion du patrimoine architectural et naturel de Brazzaville. Mon étude sur le terrain et mes qualifications m’ont permis de mettre en place une exposition photographique au Centre Culturel Français de Brazzaville. J’ai finalisé ma recherche par un site internet mettant en avant les éléments remarquables du patrimoine brazzavillois.



J’ai pris part durant mon cursus à de nombreuses activités étudiantes aussi bien sportives que culturelles. Dans cette logique de collaboration étudiante j’ai co-créé l’association Sémélé qui promeut la culture et le sport dans le monde universitaire. Elle est désormais reconnue au sein du Campus d’Aix-Marseille Université pour son organisation et sa communication autour d’évènements qui rassemblent les étudiants et jeunes actifs au-delà des seuls pôles d’enseignement. Elle accueille désormais deux Services Civiques dont je suis le tuteur.



Ces expériences m’ont permis d’acquérir de solides compétences dans la gestion d’équipe, la création d’évènements et la communication. Elles sont mises en valeur dans mon emploi au sein du CRSU où l’on me confie facilement des responsabilités comme pour le Master’U BNP Paribas, événement mondial du Tennis Universitaire.

L’expérience forgée ces deux dernières années au sein du Comité Régional du Sport Universitaire d’Aix-Marseille m’a permis de développer un savoir faire et des compétences dans le cadre de compétitions locales, nationales et internationales. L’organisation des épreuves nationales (Aviron de Mer, Boxe, Danse) et la gestion au quotidien des championnats académiques ont aussi exercé mon esprit d’analyse que je souhaiterai désormais mettre à profit.



Ainsi, la recherche de partenariats et la progression de la présence du CRSU d’Aix-Marseille reconnue dans les médias et sur les réseaux sociaux montrent mon investissement. J’ai pu développer la visibilité du CRSU sur les réseaux sociaux, notamment via Facebook en faisant du CRSU le Comité le mieux représenté de France avec plus de 2000 fans sur la page « FFSU Aix-Marseille » et le profil « CRSU Aix » où les internautes sont informés des différentes activités. J’ai également pris l’initiative de créer la chaîne Youtube du « CRSU Aix » qui comptabilise près de 45000 vues en un an et demi d’existence.



Je suis en mesure aujourd’hui de coordonner une équipe, de mettre en place des activités de promotion et de communication auprès de publics variés. Mes compétences en informatique, mon expérience dans les réseaux sociaux, mon esprit créatif et innovant me permettent aujourd’hui de vous proposer mes services.





Mes compétences :

CMS

Webmapping