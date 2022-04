Jeune diplômé d'une licence professionnelle portant l'acronyme PARTAGER (Pratiques Agricoles, Aménagement Rural, Techniques Alternatives et Gestion Écologique des Ressources), je suis en recherche active dans le domaine agricole et l'environnement. Sensibilisé par l'écologie et son rôle qu'elle a à jouer en agriculture, je recherche un emploi qui me permettrait de concilier agriculture et environnement.