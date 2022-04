Guillaume GARBE

Après plusieurs années comme responsable d'animation en hôtel club (Thomas Cook, Fram, Vacances Bleues, Franceloc, Club Med), et ayant fait un choix pour ma vie familiale, j'ai décidé pour le bon équilibre de ma vie pro et perso, de monter mon entreprise dans l'animation sur différents critères qui sont l'animation générale, le spectacle et la formation.

Vous êtes curieux, savoir ce que je peux vous proposez ou encore gagner en qualité !! Alors envoyer moi un message et peut-être vivrons nous une aventure professionnelle ensemble...