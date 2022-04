Guillaume GARCIA

Ingénieur généraliste Arts et Métiers, j’ai complété ma formation par un Mastère Spécialisé en Achats, Logistique et Echanges Internationaux.



J’ai connu 3 expériences majeures réussies dans le secteur des achats industriels : la première chez AREVA, la deuxième chez AIRBUS et la troisième au sein du poste que j'occupe chez MICROTURBO (SAFRAN) depuis 5 ans.



Pendant 1 an et demi passé chez AREVA au sein du service achats de l’usine de Chalon sur Saône, je m’occupais principalement d’achats de tôles, de pièces forgées, de sous-traitances d’usinages mécaniques et de chaudronnerie. Le panel de sous-traitants était international. Ce métier, à la fois technique et commercial, me permettant de mettre à profit ma double compétence et mes trois langues m’a passionné.



J’ai ensuite décidé de rejoindre début octobre 2005 le service d’achats Aérostructure d’Airbus France, en achats de sous-traitances pièces élémentaires (aussi bien de tôlerie que de mécanique). J’avais en charge la gestion des appels d’offres, la négociation des prix et des termes de contrats, le sourcing, le suivi des fournisseurs, des contrats et la mise en place de la stratégie achats.

J’ai donc découvert les achats projets chez AREVA avec notamment des spécifications différentes entre chaque centrale nucléaire pour migrer ensuite vers les achats moyenne série de l’aéronautique et ses engagements sur de plus longues durées encadrés par des contrats plus complets et exigeants.



Ces expériences m’ont permis de développer des capacités d’adaptation rapide et de travail en équipe dans un contexte international et pluridisciplinaire. J’en retiens également une vision d’ensemble de l’activité industrielle et des connaissances approfondies en achats, supply chain et gestion de projet.



Fort de ces expériences, j'ai ensuite intégré la société Microturbo du groupe Safran en tant que responsable achats des programmes en développement.



Cela me permet depuis 5 ans d'acquérir des compétences sur l'ensemble des achats d'une turbine à gaz aéronautique (fonderies et forgés, tôles, pignonerie et roulements, équipements électriques et hydrauliques...) et de son kit d'installation (entrée d'air, sortie de gaz, système d'attache...) dans les avions ou hélicoptères dans un contexte de sourcing international.

J'ai en charge le suivi du planning de sélection et du développement, le suivi du budget (coût série et coûts de développement) et la mise en place des contrats des équipements/pièces achetés.

Ce poste m'a ainsi permis de développer mes compétences en management transverse (avec les acheteurs familles, les équipes du bureau d'études et qualité).



je souhaite aujourd’hui poursuivre ma carrière dans le domaine du management en Achats ou direction commerciale en continuant d'évoluer dans un environnement industriel et international.



Mes compétences :

Achats

acheteur

Aéronautique

Banque

Commercial

Energie

International

Manager

Manager Commercial

Médical

Turbine