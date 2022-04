Guillaume GARZON

A la recherche d’un nouvel élan professionnel, je débute une formation «Responsable en ingénierie systèmes et réseaux» en alternance à compter d’Octobre 2016 à l’école CESI. Cette formation me permettra de développer mon expérience professionnelle car son programme inclut 3 semaines par mois en entreprise sur une durée de 24 mois.

Un poste d’administrateur systèmes et réseaux en alternance sera l'opportunité de me former sur le terrain et d'acquérir les compétences correspondant à mon futur métier.



Titulaire d’un diplôme de Technicien Supérieur en Informatique de Gestion (titre RNCP de niveau III / Bac +2), j’ai acquis un début d’expérience professionnelle dans ce domaine avant de me diriger vers un poste de technicien dans un service après-vente. Au cours de cette dernière expérience de 6 ans, j’ai développé un bon relationnel, des qualités d’adaptation et ai pu affiner ma capacité à vulgariser mes conseils auprès des utilisateurs de produits informatiques. J’effectuais également des interventions logicielles et matérielles fréquentes et mon goût pour l’informatique m’a permis de suivre les évolutions du milieu.



Très motivé à l’idée de rejoindre une nouvelle entreprise et de relever ce challenge, je me tiens à votre entière disposition pour vous faire part plus en détail de mon projet de formation lors d’un entretien.



Mes compétences :

TCP/IP

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows

Domain Name Server Protocol

Active Directory