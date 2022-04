Guillaume GASSAUD

Je viens de terminer une mission et vous propose de mettre mon expertise financière au service d'un groupe international basé en région lyonnaise.

J'ai travaillé plus de 15 ans comme responsable administratif et financier, responsable du contrôle de gestion et contrôleur de gestion, la moitié dans l'industrie, la moitié dans les services.

J'ai travaillé 4 ans à l'étranger, je parle couramment anglais et allemand.

J'ai mené plusieurs projets de changement d'ERP (SAP, Sage X3, Oracle).

J'ai notamment animé une équipe de contrôleurs financiers sur un périmètre européen >115 M€ et contribué aux clôtures/forecast/budget Europe d'un Groupe industriel américain de plus d'1,5 mrd €.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Trésorerie

Consolidation

Audit

Budget

Management

Comptabilité

International

Finance

Credit management

Conseil

Reporting

Normes IFRS

SAP FI/CO

Allemand

Anglais

Gestion de projet