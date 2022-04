Après 10 années dans le secteur bancaire, je me suis orienté vers le développement de projets d'efficacité énergétique et de réduction des émissions de GES. En 2012, je me suis lancé un challenge en créant Audit & Stratégie Carbone.



Mes compétences :

Bilan carbone entreprise et collectivité

Finance carbone

Gestion de projet

Création d'entreprise

Compensation carbone

Audit

Animation de réunions

Economies d'énergie (CEE)

Prospection commerciale

Vente directe