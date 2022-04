Guillaume GASTON

Actuellement, chargé de mission développement économique au sein de l’UIMM Aquitaine et ce, depuis près de quatre ans, cette expérience m'a permis de me forger une solide culture du tissu industriel aquitain, ainsi que de me constituer un réseau professionnel très riche et varié (Industriels, collectivités territoriales, Etat, consultants, laboratoires de recherche, réseaux consulaires, ADINA, pôles de compétitivité, clusters etc.).

Ces actions collectives menées m’ont également permis d’acquérir une bonne connaissance de certains mécanismes parfois complexes tels que : le financement de la formation professionnelle, le montage d’actions collectives (Etat, Région, FEDER, Fonds Privés), les financements d’appui au développement économique (FAAC, AIM, aide au recrutement, PTR, aide au design etc….), les financements d’appui aux démarches d’innovation (Chèque transformation numérique, aide à la R&D, PTR, passerelle innovation etc.).



Mes compétences :

Négociation