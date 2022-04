Guillaume GATHIER

Je m'appelle Guillaume et j'ai 29 ans.



Je suis diplômé d'un BTS Bioanalyses et Contrôles, ainsi que d’une Licence Professionnelle Biologie moléculaire appliquée à la sécurité alimentaire.



J’ai eu plusieurs expériences professionnelles en Laboratoire (IECB, INSERM, PGTB, Simorep,…) ainsi que dans d’autres domaines (Vente, Animalier, …).



Je suis disponible tout de suite pour un poste en gironde.



Mes compétences :

Réaliser des ajustements techniques si nécessaire

Contrôler la conformité d'un résultat

Etablir un compte rendu de résultats

Préparer les analyses

Bonne Pratiques de Laboratoire

Réception échantillon : Contrôle, enregistrement

Réaliser des analyses biologique, physico-chimique

Résultats : Comparaison aux antécédants et normes

Concevoir ou améliorer des procédures, protocoles

Poste de travail : décontamination, maintenance

Gestion déchets selon les normes

Gestion des stocks : Suivi, commande, livraison

Extraction d'ADN

PCR

Purification

PCR asymétrique

Transcription

Séquenceur Seconde Génération

Séquenceur Sanger

Antibiogramme

HPLC

PSC1

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Purification sur Gels de Polyacrylamide

Relations clients

Evènementiel et logistique

Gestion des commandes

Vente

Culture cellulaire

Identifier les besoins d'un client

Mise en rayon

Conseil commercial

Travail en équipe

QHSE

Méthodes et outils de résolution de problèmes

Physique

Métro