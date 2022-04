Guillaume GAUD

Mes différents diplômes m'ont permis d'obtenir des connaissances dans les domaines suivants: cancérologie, biologie cellulaire, biologie moléculaire, biochimie, physiologie animale (maitrise), virologie (DEA).



Les projets que j'ai mené m’ont amené à étudier le rôle de gènes dans la progression tumorale et améliorer la compréhension de mécanismes moléculaires impliqués en cancérologie.



J'ai pu acquérir les compétences nécessaires à la réalisation d'un projet scientifique, m'adapter aux éventuels changements de directions inhérents à toutes recherche scientifique. Je me suis également formé en tant qu'encadrant lors de ma thèse et de mon stage post-doctoral. Enfin, j'ai acquis toutes les compétences nécessaires à la rédaction d'articles scientifiques, à la préparation de présentation orale ou affichées lors de congrès nationaux et internationaux.



Mes compétences techniques :



Biologie Moléculaire : extraction d’ARN, transcription inverse, PCR, PCR en temps réel, ARN interférence, transformation bactérienne, clonage, purification d’ADN, séquençage.



Biochimie : extraction et dosage de protéines, électrophorèse SDS-PAGE, Western Blot, Zymographie, Immunocytochimie, co-immunoprecipitation.



Biologie cellulaire : Culture de lignées cellulaires, transfection de cellules, sélection de clones recombinants, test d’invasion et de migration cellulaires, test d’adhérence cellulaire, test de prolifération, co-cultures directes et indirectes (cellules tumorales/fibroblastes), étude de voies de signalisations à l’aide de promoteur luciférase, cytométrie en flux, quantification de l’apoptose.



Protéomique : Participation à la mise au point d’une technique à haut débit d’étude d’interactions protéique, à 2 ou 3 partenaires, en cellules de mammifères (HT-GPCA) (Cassonet et al., 2011, Nat methods).



Informatique : Dessin de séquence cible pour les techniques d’ARN interférence (siRNA, shRNA et miRNA), blast, alignement de séquences, maîtrise des outils de bureautique (Word, Exel, Power Point, Endnote, Photoshop).



