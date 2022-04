Guillaume GAUDENOT

Diplômé de l'école d'ingénieur Exia.Cesi de Nancy, je suis actuellement DBA SQL Server chez Groupama Grand Est à Strasbourg . Passionné des problématiques liés aux bases de données, j'ai eu l'occasion de mettre en pratique mes compétences et découvrir le monde de l'informatique en France et au Canada.

Aujourd'hui fort d'une expérience de deux ans en tant que DBA, je suis reconnu pour mes compétences variées dans les technologies Microsoft, ma très bonne communication et mon sens du travail bien fait.



Mes compétences :

Oracle Database

Microsoft SQL Server

Prestashop

MySQL

T-SQL

PL/SQL

Microsoft Access

SQL

Front End

Merise

Adobe Photoshop