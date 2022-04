Guillaume GAUTIER LAIR

Après des expériences professionnelles riches de diversité, je me suis lancé dans la création d'entreprise en ouvrant la première agence d'emploi spécialisée dans les métiers ruraux.



Au gré des opportunités de développement que tout chef d'entreprise doit savoir saisir, l'agence a développé une spécialisation dans l'aéronautique. fournisseur des principaux acteurs de ce marché, notre société intervient aujourd'hui dans tout le grand ouest de la France. Le dynamisme du secteur aéronautique et ses enjeux en terme d'emplois nous oblige à penser différemment nos axes de développement pour satisfaire à nos exigences de qualité dans le service apporté.



Mes compétences :

Management

Politique

Gestion de projets transversaux

Communication

Economie agricole

Anglais

analyse stratégique opérationnelle

Gestion d'entreprises

Relations institutionelles

Politiques publiques

Afrique

pologne

Marketing

Intérim

gestion de projets

économie

sociologie des organisations

agriculture

Tempo 7 (logiciel de travail temporaire)