Guillaume GEORGES

Ingénieur Bâtiment, spécialisé dans le secteur de la VEFA de logement, je suis actuellement à la recherche d'un poste d'ingénieur étude de prix, en France ou à Abidjan en Cote d'Ivoire.



Je peux me charger :

- Définition du/des programmes immobiliers, réalisation du/des cahiers des charges y afférents

- Pilotage de la conception architecturale et technique (Architectes, Urbanistes)

- Définition des solutions techniques TCE,

- Chiffrage et suivie du coût de projet à chaque phase

- Pilotage des intervenants techniques (Structure, Fluides, VRD, Bureau de contrôle...)

- Établissement du dossier marché de chaque opération

- Sélection des entreprises sous-missionnaires

- Suivie en phase chantier



Je maitrise entièrement les outils bureautiques telles qu'EXCEL, WORD, OUTLOOK, AUTOCAD et ADOBE PRO.



Si mon profil vous intéresse, n’hésitez pas a me contacter pour vous permettre juger de mes compétences et mon sérieux.



Mes compétences :

Économiste

Natation