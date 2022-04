Guillaume GEORGET

En poste chez France Loisirs - Photocite.fr en tant que responsable acquisition.



J'ai participé au lancement et développement du site média TV vivolta.com sous la responsabilité du directeur de Televista Interactive pendant 3 ans sur un poste très global (projets fonctionnels, leviers d'acquisition trafic, stratégies de contenus...)



Passionné des langages web, j'ai de solides connaissances techniques qui me permettent d'appréhender les sujets fonctionnels, concevoir et piloter des projets SEO et analytics.



Mes compétences :

Web analytics

Communication

Marketing

E-commerce

Webmarketing

SEO

Affiliation

Emailing

Gestion de projet

SEM

Référencement naturel