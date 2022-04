Guillaume GESSE

A l'issu d'un second cycle Marketing et Gestion des Entreprises en Ecole de Commerce, j'ai eu l'opportunité d'évoluer au sein de différentes structures IT à des postes commerciaux en vente indirectes. Depuis maintenant 10 ans, j'ai approfondi mon savoir et mon savoir-faire dans le domaine du recrutement, de l'animation et du développement de réseau de partenaires sur le marché BtoB dans le secteur IT (infra/réseau/sécurité)



Mes compétences :

Business development

Développement commercial

Prospection

Management