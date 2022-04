Guillaume GILLET

Je me présente GILLET Guillaume

Né le 21 Octobre 1997 (19 ans)

Lyon 9ème



Étudiant en formation au Lycée La Martinière Duchère, je suis en formation pour un BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), option Solutions Logicielle et Applications Métiers (SLAM)



Mes compétences :

C#

MySQL

Bootstrap

GNU/Linux

Windows 7/10

Wordpress

Jimdo

Javascript

Microsoft Office 2007

PHP 5

Oracle database

NetBeans

Visual studio

HTML 5

CSS 3