Guillaume GIRARD

Coordinateur socioculturel expérimenté, je suis dynamique, avec une capacité d'adaptation.

Créatif et persévérant, je souhaite travailler dans un environnement de travail constructif intellectuellement et humainement en synergie avec des challenges à relever.



Disponible, je suis ouvert au secteur auquel j'appartiens mais suis ouvert à d'autres opportunités professionnelles.

J'apprécie les arts, la culture, l'écologie, la vente, le contact humain. J'aime également apprendre, transmettre mes savoirs, piloter des projets, travailler en autonomie et en équipe, apporter des outils de travail facilitateurs en partant de l'existant. Je souhaite trouver un emploi gagnant-gagnant pour l'entreprise comme pour moi.



Mes compétences :

