Basé à Paris,Guillaume Girardot a commencé sa carrière en 1984. Après des études de philosophie, ce passionné de voyage et de photo, décide de se consacrer à l’image. Attiré par l’émotion et la création, c’est tout naturellement qu’il se dirige vers la mode et la beauté. Installé dans un studio aménagé dans les anciens entrepôts frigorifiques du 91 QUAI DE LA GARE à PARIS, ses images font vite le tour des rédactions et l’une d’elle sera primée par VOGUE HOMME en 85. Les collaborations, dès lors se multiplient, (BIBA,MARIE-CLAIRE-VOGUE SPORT,MARIE-FRANCE,GALA,COSMOPOLITAN,VOTRE BEAUTÉ,JEUNE ET JOLIE,ELLE INTERNATIONAL...), et son horizon s’élargit rapidement vers NEW-YORK et MILAN. Ses images naturelles, spontanées,fraîches, pleines de charme,avec cette pointe d’humour en léger “décalage”, qui fait toute la particularité de son style, sont appréciées par les créateurs et la publicité. (l’OREAL,DECLEOR,REVLON,OLIGODERMIE,LIÉRAC,ARMANI,AlEXANDRE deParis,MASATO,ETAM,WEILL,CARREFOUR,LA REDOUTE,LES 3 SUISSES,ADIDAS...)

