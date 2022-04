Guillaume GOEDERS

Ingénieur en Gestion de formation et spécialisé dans le commerce international et la gestion de l'innovation, je suis un homme de chiffres passionné par les technologies et les activités de R&D en général.



J'ai donc tout logiquement orienté ma carrière vers la gestion et le financement de l'innovation. Des incitants (sub-)nationaux aux programmes cadres européens (FP7, Horizon 2020), j'ai acquis une large expérience dans divers matières, de la gestion de projet à la gestion des relations avec les administrations en passant par les matières fiscales et comptables.



Afin de peaufiner et formaliser ces deux dernières matières, j'ai entamé le cursus de l'"Executive Master" en Gestion Fiscale de la Solvay Brussels School.of Economics & Management. J'aspire ainsi à m'orienter vers une fonction "fiscale" de préférence au sein d'une entreprise ou d'un groupe actif sur le marché des technologies et menant des activités R&D en son sein.



Mes compétences :

Word/Excel/PowerPoint/Publisher/Access

Project management

R&D Financing

Cost controlling

Technology

Innovation Management

Budgets

Finance

Comptabilité générale

Gestion administrative

Fiscalité

Comptabilité analytique